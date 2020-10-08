وزيرة التعاون الدولى تهنئ أوديل رينو باسو أول سيدة تترأس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، التى تم انتخابها رئيسًا للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمدة أربع سنوات، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك فى الانتخابات التى أجريت اليوم عقب انتهاء ولاية سوما تشاكرابارتى، الذى قضى فترتين كاملتين فى رئاسة البنك.

يأتى ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى عقدت طيلة الأسبوع الحالى بشكل افتراضى، حيث قام المرشحون بإلقاء كلمة على مجلس المحافظين لعرض خططهم المستقبلية، ثم تم الاقتراع السرى من قبل مجلس المحافظين اليوم الخميس، ويمثل مصر فى هذه الانتخابات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بصفتها محافظًا لمصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع المزيد من النساء على إحداث التغيير فى المؤسسات الدولية من خلال إضفاء مزيد من التنوع، وتقلد العديد منهن مناصب رفيعة المستوى.

وعقب انتخابها، عبرت قالت الرئيس الجديد للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "إنه لشرف عظيم أن يتم انتخابى كرئيس لهذه المؤسسة الفريدة، وأود أن أعبر عن شكرى لجميع الدول التى دعمت ترشحى، والتى أجريت معها العديد من المباحثات المثمرة خلال الأشهر الماضية، وإننى أتطلع للعمل مع المساهمين وكافة العاملين بالبنك خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خارطة الطريق الطموحة التى تم إقرارها فى الاجتماعات السنوية".

جدير بالذكر أن أوديل رينو باسو، شغلت سابقًا منصب المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث أشرفت على تطوير السياسات الاقتصادية الفرنسية، والشئون المالية الأوروبية والدولية، والسياسات التجارية، وإدارة الديون، وهى خريجة معهد باريس للدراسات السياسية، والمدرسة الوطنية للإدارة.

وبصفتها محافظًا لمصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى مناقشة وإقرار الخطة الجديدة للفترة 2021-2025 والتى تستهدف زيادة الاستثمارات التى تحقق الاستدامة البيئية وتكافح تغيرات المناخ وتدعم التعافى الأخضر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حيث حصلت على لقب أكبر دولة عمليات فى 2019 للعام الثانى على التوالى، حيث بلغت استثمارات البنك فى مصر 1.2 مليار يورو منها 80% للقطاع الخاص.

وأكدت «المشاط» أن الإصلاح عملية مستمرة وأن الحكومة تحرص على تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر واجهت الأزمة الحالية ببرنامج إصلاح اقتصادى قوى مكنها من تكوين احتياطى نقدى أجنبى وإصلاحات ضريبية ساعدتها فى مواجهة الجائحة.