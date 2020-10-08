هبوط بورصة مسقط بجلسة الخميس بضغوط تراجع 11 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.11% خاسراً 3.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.210 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 986.9 ألف ريال عبر تنفيذ 435 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.98%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.19%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 2.56%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.90%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 192.3 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المدينة للاستثمار، عن سحب المساهمين الذين تقدموا بطلب عقد جمعية عامة لعزل بعض أعضاء مجلس الإدارة، بعد التوصل إلى اتفاق لصالح أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية.

فيما أعلنت شركة الأسماك العمانية، عن قبول استقالة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن محمد المرزوقي، عضو مجلس الإدارة، نظراً لتعيينه في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس أعمالاً مشابهة لأنشطة الشركة.

وفي نفس السياق أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن استبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة علي بن تقي اللواتي ليحل محله محمود بن حمدالغريبي اعتباراً من تاريخ اليوم.