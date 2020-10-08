نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة وإدارة خدمة المواطنين بطما.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمركز ومدينة طما، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه عدلى أبو عقيل رئيس المركز، ومتدربى البرنامج الرئاسى EPLP، وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج حياة كريمة، ووحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام.

وتفقد نائب المحافظ عددا من المنازل التى تم إعادة تأهيلها بقرية " القاوية " ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "واطمأن على الأسر المقيمة بتلك المنازل، مشيرا إلى أن المبادرة قدمت عددا من الخدمات لأهالى القرية شملت رفع كفاءة 40 منزل، وتنفيذ أسقف خشبية بـ 25 منزل، وتوصيل مياه لعدد 16 منزل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 2 قافلة طبية، وعدد 3 قافلة رمد، وقافلة بيطرية، وصرف 25 جهاز تعويضى لذوى الإعاقة، فضلا عن توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 100 شنطة مدرسية.

واختتم " القاضي" جولته بتفقد أعمال استكمال إنشاء مبنى مرور طما بتل الزوكى، إحدى المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وجارى استكمال أعمال إنشاء السور المحيط بالمبنى، مشيرا إلى أهمية المشروع فى تسهيل الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال للبدء فى تقديم الخدمات للمواطنين.

كما أجرى نائب محافظ سوهاج، جولة تفقدية بمركز ومدينة طما، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى أداء الجهاز الإدارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه عدلى أبو عقيل رئيس المركز، ومتدرب البرنامج الرئاسى EPLP، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعمر ممدوح مسئول المراكز التكنولوجية، وأعضاء لجنة المتابعة الفنية للمراكز التكنولوجية فى أولى جولاتها بعد إعادة تشكيلها.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بطما، حيث تابع سير العمل بالمركز وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية والتى تضم أعضاء من إدارتى التفتيش والمتابعة سوف تقوم بزيارات مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة.

كما تفقد " القاضى " سير العمل بإدارة خدمة المواطنين وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

وأكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة تفعيل الربط الإلكترونى بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

كما ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج الاجتماع الأول للجنة المتابعة الفنية للمراكز التكنولوجية بعد إعادة تشكيلها، بحضور المتدرب من البرنامج الرئاسى EPLP، وضم أعضاء جدد لدعم عملية المتابعة ورفع كفاءة العمل بجميع المراكز، والعمل على سرعة الإنجاز وحل جميع المعوقات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد " القاضى " على أهمية دور اللجنة فى المتابعة وطرق التعامل مع حل المشكلات الفنية التى تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن أول زيارة للجنة سوف تكون لمركز تكنولوجى طما، مشددا على وضع خطة عمل للمتابعة الدورية ورفع تقرير أسبوعى بما توصلت إليه اللجنة من متابعة، مشيرا إلى أن دور المراكز التكنولوجية يمثل الدور الأكبر فى التحول الرقمي؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسهل وأسرع فى التعاملات.



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (1)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (2)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (3)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (4)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (5)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (6)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (7)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (8)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (9)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (10)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (11)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (12)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (13)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (14)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (15)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (16)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (17)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (18)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (19)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (20)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (21)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (22)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (23)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (24)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (25)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (26)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (27)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (28)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (29)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (30)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (31)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (32)



نائب المحافظ واجتماع المراكز التكنولوجية (33)