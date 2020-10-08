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معز مسعود يشارك فيديو لكواليس نقاشه مع عالم الأحياء ريتشارد دوكنز

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:41 م
معز مسعود يشارك فيديو لكواليس نقاشه مع عالم الأحياء ريتشارد دوكنز معز مسعود
كتب هيثم سلامة

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بعد توجيه العديد من الانتقادات بسبب ظهوره مع البروفيسور ريتشارد دوكنز عالم الأحياء التطوري الشهير، شارك معز مسعود، فيديو من كواليس نقاشة مع ريتشارد دوكنز، مشيرًا أن الحوار ده حول مسألة ظهور الحياة البيولوجية في الكون، وأن كان هناك اختلافا فلسفيا حول دور وأهمية الفلسفة.

وكتب معز مسعود، عبر حسابه بموقع تويتر:" الفيديو ده كان من كواليس نقاشي مع البروفيسور ريتشارد دوكنز عالم الأحياء التطوري الشهير، اتكلمنا عن عدة قضايا مهمة، منها التطورات الأخيرة في العلوم الداروينية، ومسألة ظهور الحياة البيولوجية في الكون، والتفاسير المختلفة لعقلانية الكون، وغيره..واختلفنا فلسفياً حول دور وأهمية الفلسفة".

من ناحية أخرى سبق وتعرض الداعية معز مسعود لموجة انتقادات من بعض جمهوره الذين تداولوا صورا تجمع بعالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز في برنامج "Reality"، ما دفع معز مسعود للرد على هذه الانتقادات عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

معز مسعود عبر تويتر
معز مسعود عبر تويتر

ونشرالداعية معز مسعود صورة ظهر فيها مع عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز، معلقا عليها: "نفسى أفهم إيه اللي مضايق بعض الناس في ظهور ريتشارد دوكينز في برنامجي Reality وإننا نناقش بعض فكريا؟ أحيانا باتصدم من العقد الفكرية والنفسية اللي في بعض العقليات العربية المعاصرة! حرام لا عارفين يفهموا الأديان ولا الحداثة ولا الفلسفة ولا العلوم التجريبية ولا الفن!".

 

 


معز مسعود

ريتشارد دوكنز

عالم الأحياء ريتشارد دوكنز

الكون

البروفيسور ريتشارد دوكنز

نشأة الكون

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