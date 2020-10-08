مصر للطيران تسير 50 رحلة لنقل 5800 راكب إلى وجهات مختلفة

كتب محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الخميس 50 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، أكرا، لاجوس، أبوچا، موسكو، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، القصيم، المدينة المنورة، بالاضافة الى ثلاث رحلات إلى كل من دبى و جدة ورحلتين إلى كل من الدمام و أبو ظبى و الرياض و اسطنبول و بيروت، و 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى الغردقة، و ثلاث رحلات إلى شرم الشيخ ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5800 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.