اليوم السابع
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الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:58 م
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يؤكد حرص المحافظة على دعم مبادرة الموازنة التشاركية.. صور

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:48 م
محافظ الإسكندرية يؤكد حرص المحافظة على دعم مبادرة الموازنة التشاركية.. صور محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مبادرة الموازنة التشاركية وآليات تطبيقها بالمحافظة، وذلك لتحديد بعض المشروعات المحلية ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى؛ بما يُسهم فى سد الفجوة بين ميزانيات الوحدات المحلية، والاحتياجات المتزايدة للمحافظة من خلال مساندة تنفيذ بعض مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى الممولة من الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية.
 
وأشار المحافظ فى بيان صادر اليوم، إلى أن مبادرة الموازنة التشاركية تهدف إلى أن يصبح المواطن شريكا أصيلا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات، في إطار الحرص على تعزيز معايير الشفافية المالية والمشاركة المجتمية تماشيا مع رؤية مصر 2030.
  
وأكد حرص المحافظة على تقديم الدعم إلى الموازنة التشاركية، انطلاقا من دورها المهم في تحقيق الشفافية للموازنة على أرض الإسكندرية وإظهار المشروعات القومية التى يتم تنفيذها.  
 
حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، وممثلى جامعة الإسكندرية.
 
مناقشة مبادرة الموازنة التشاركية (1)
مناقشة مبادرة الموازنة التشاركية

مناقشة مبادرة الموازنة التشاركية (2)
جانب من الاجتماع 
مناقشة مبادرة الموازنة التشاركية (3)
جانب من الاجتماع 
 
 
 

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