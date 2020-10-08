محافظة الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الخدمات وتنفيذ مشروع الصرف الصحى غرب المدينة

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية داخل منطقة أبو تلات بنطاق حى العجمى، لمتابعة الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لحين الانتهاء من المشروع القومى الرئيسى فى 30 يونيو 2021، وذلك بحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والسيد موسى رئيس حى العجمى.

وأكد محافظ الإسكندرية، الاهتمام بمناطق غرب الإسكندرية، من خلال رفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، قائلا: "الإسكندرية مش كورنيش بس، ونهتم بالغرب أيضا"، لافتا إلى أنه جار تنفيذ مشروع قومى لرفع كفاءة الصرف الصحى بمنطقة "أبو تلات" وغرب الإسكندرية بالكامل .

يأتى ذلك فيما شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة القضاء على مشكلة إشغالات الطريق، قائلا: "أهم مشكلة تواجهنى بالإسكندرية هى مشكلة إشغالات الطريق بسبب التهاون فى تنفيذ القانون، ولكن لابد من القضاء على تلك المشكلة التى أصبحت تنتشر بالإسكندرية".

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة حصلت على الاعتماد الازم لتنفيذ مشروع قومى لرفع كفاءة الصرف الصحى، 3 محطات رفع و3 محطات معالجة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، سيتم الانتهاء فى المرحلة الأولى فى يناير القادم والمرحلة الثانية فى يوينو 2021، مناشدا الأهالى بتحمل هذا الشتاء وموسم الأمطار لحين انتهاء المشروع بالكامل، وأكد "نافع" أن الشركة ستقوم بتركيب 12 بدالة بطول 4 كيلو مواسير للصرف الصحى بتكلفة 10 ملايين جنيه للتغلب على مشكلة تجمع مياه الأمطار لحين الانتهاء من المشروع القومى.

واستمع محافظ الإسكندرية، لشكاوى أهالى المنطقة والتى تمثلت فى سوء المرافق والطرق، فيما أشاد بعض الأهالي بالاهتمام الذى لمسه الأهالى مؤخرا من المحافظة والدولة بمنطقة "أبوتلات".