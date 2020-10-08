مايك بنس يتهم بايدن بالسرقة.. وهاريس ترد: إدارة ترامب لاتتمتع بالكفاءة

كتبت: نهال أبو السعود

عبّرت السناتور كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكى، عن استيائها من استجابة ترامب وإدارته لوباء فيروس كورونا، قائلة، إن الناس بحاجة إلى معلومات قد لا يريدون أن يسمعونها، لكنهم بحاجة إلى سماعها حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم".

وقالت هاريس "دعنا نتحدث عن احترام الشعب الأمريكى، فأنت تحترم الشعب عندما تخبره الحقيقة، وعندما تكون لديك الشجاعة لتكون قائدًا، ولكن هذه الإدارة استندت إلى المعلومات التي تفيد بأنه إذا كان لديك كوالد أو عاملة ولم يكن لديك ما يكفى من المال المدخر فأنت تقف فى طابور الطعام بسبب عدم الكفاءة".

ومن جانبه انتقد نائب الرئيس مايك بنس، جو بايدن بعد دقائق من المناقشة، مما يشير إلى الحلقة التي استمرت عقودًا والتي أنهت أول محاولة رئاسية لبايدن، وفى وصفه لخطة بايدن-هاريس لمكافحة فيروس كورونا ، أشار بنس إلى أنها نُزعت من نهج إدارة ترامب الحالي.

قال بنس: "يبدو الأمر أشبه بالسرقة الأدبية، وهو شىء يعرفه جو بايدن".

تقام مناظرة "نائب الرئيس الأمريكى" تام فى ولاية يوتاه، بين مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب والسيناتور كاميلا هاريس، المرشحة من الديموقراطى جو بايدن لتكون نائبه له إذا فاز بالانتخابات المقرر عقدها نوفمبر المقبل.

تأتى مواجهتهم مع أعلى المخاطر التى فرضت خلال مناظرة نائب الرئيس ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تشخيص الرئيس دونالد ترامب لفيروس كورونا جعل من غير الواضح ما إذا كانت المناقشات الرئاسية الإضافية ستجرى وكيف ستجري، كما أنه سيمثل لحظة تاريخية، حيث تصبح هاريس أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك فى مناظرة عامة للحملة الانتخابية الرئاسية

وفى ظل الظروف الغير معتادة التى فرضها وباء كورونا فقد حدثت تغييرات فى كيفية عقد المناظرة تنظيميا او على مستوى الموضوعات التى سيتم مناقشتها بين بنس وهاريس وتاتى فى الأولوية وجود علامات الالتزام بالمسافات الاجتماعية والحواجز الزجاجية بين المرشحين.