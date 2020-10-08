اليوم السابع
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فى مناظرة الرئيس الأمريكى..

مايك بنس يؤكد إجراء اختبارات كورونا لحضور حفل البيت الأبيض الأخير

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:36 ص
مايك بنس يؤكد إجراء اختبارات كورونا لحضور حفل البيت الأبيض الأخير بنس وهاريس
كتبت: نهال أبو السعود

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يروج مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، للتقدم فى لقاح كورونا والاختبار وحظر السفر في الصين كما يتهم بايدن وحملته بالانتحال، قائلا، إن خطتهم تشبه خطة ترامب وأن بايدن سرق استجابة إدارة ترامب لـ Covid-19.

كما وصف نائب الرئيس قيود السفر التي أقرها الرئيس ترامب بأنها فعالة بشكل خاص وساهمت في وقف التفشي إلى حد كبير.

يطرح المنسق حدث حديقة الورود الذي تم فيه إعلان ايمي كوني باريت لتكون مرشحة ترامب للمحكمة العليا ويسأل بنس كيف يُتوقع من الأمريكيين اتباع الإرشادات عندما لا تفعل الإدارة ذلك.

وقال بنس مدافعا عن الحدث بأنه في الهواء الطلق وأنه تم إجراء اختبارات كورونا للحضور.

ومنذ قليل بدأ نائب الرئيس مايك بنس والسناتور كاليفورنيا كامالا هاريس المناظرة. التي سيستمر لمدة 90 دقيقة بدون فواصل تجارية.

صنعت هاريس التاريخ وهي تسير على المسرح ، لتصبح أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك في مناقشة انتخابات عامة

 

تقام مناظرة "نائب الرئيس الأمريكى" تام فى ولاية يوتاه، بين مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب والسيناتور كاميلا هاريس، المرشحة من الديموقراطى جو بايدن لتكون نائبه له إذا فاز بالانتخابات المقرر عقدها نوفمبر المقبل.

تأتى مواجهتهم مع أعلى المخاطر التى فرضت خلال مناظرة نائب الرئيس ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تشخيص الرئيس دونالد ترامب لفيروس كورونا جعل من غير الواضح ما إذا كانت المناقشات الرئاسية الإضافية ستجرى وكيف ستجري، كما أنه سيمثل لحظة تاريخية، حيث تصبح هاريس أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك فى مناظرة عامة للحملة الانتخابية الرئاسية.

وفى ظل الظروف الغير معتادة التى فرضها وباء كورونا فقد حدثت تغييرات فى كيفية عقد المناظرة تنظيميا او على مستوى الموضوعات التى سيتم مناقشتها بين بنس وهاريس وتاتى فى الأولوية وجود علامات الالتزام بالمسافات الاجتماعية والحواجز الزجاجية بين المرشحين.

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

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مناظرة نواب الرئيس

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