مافيش صاحب يتصاحب..عاطل يمزق جسد صديقه لسرقته بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بقتل صديقه بالقليوبية للاستيلاء على 30 ألف جنيه، حيث تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة"سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة" على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة ، والعثور بطيات ملابسه على "حافظة نقوده وبداخلها "بطاقة تحقيق شخصيته ، رخصة قيادة خاصة ، مبلغ مالى " والعثور على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائرى من الطريق الحر إتجاه الجيزة تبين أنها خاصة "مالك شركة للأقمشة" يعمل عليها المجنى عليه كسائق ، ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء ، وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشى القطاع إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل - مقيم بدائرة قسم المرج بالقاهرة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، مؤكداً ارتباطه بعلاقة صداقه والمجنى عليه لسابقة عمله كسائق بذات الشركة وتركه العمل بها منذ حوالى 6 أشهر وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة فطلب منه مرافقته، وبالطريق إلتمس منه إعطائه جزء من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة فرفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" إلتقطه من السيارة مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته.

واستولى المتهم على المبلغ المالى المحصل، ثم تخلى عن السيارة، وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجنى عليه بإلقائهما بالزراعات ، وتم بإرشاد المتهم ضبط 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه، مؤكداً إنفاقه باقى المبلغ.