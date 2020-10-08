مؤسسة الحبوب السورية تطلب 15 ألف طن من الطحين فى مناقصة محلية

رويترز

طرحت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب اليوم الخميس مناقصة محلية لتوريد 15 ألف طن من الطحين لبرنامج الدعم في البلاد، فيما حددت الموعد النهائي لتلقي العروض في 12 أكتوبر.

وتظهر وثيقة المناقصة التي اطلعت عليها رويترز أن المؤسسة تطلب عروضا بالليرة السورية ويتعين تسليم الكميات في غضون 45 يوما.

وكان قد قال متعاملون أوروبيون إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء 50 ألف طن من علف الصويا و50 ألف طن من الذرة.