اليوم السابع
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الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:41 م
خالد صلاح
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مؤسسة الحبوب السورية تطلب 15 ألف طن من الطحين فى مناقصة محلية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:07 م
مؤسسة الحبوب السورية تطلب 15 ألف طن من الطحين فى مناقصة محلية حبوب - أرشيفية
رويترز

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طرحت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب اليوم الخميس مناقصة محلية لتوريد 15 ألف طن من الطحين لبرنامج الدعم في البلاد، فيما حددت الموعد النهائي لتلقي العروض في 12 أكتوبر.

وتظهر وثيقة المناقصة التي اطلعت عليها رويترز أن المؤسسة تطلب عروضا بالليرة السورية ويتعين تسليم الكميات في غضون 45 يوما.

وكان قد قال متعاملون أوروبيون إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء 50 ألف طن من علف الصويا و50 ألف طن من الذرة.

وأضافوا أن المناقصة التي طرحتها المؤسسة تغلق في 26 أكتوبر.

 


مؤسسة الحبوب السورية

حبوب

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طحين

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