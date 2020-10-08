كامالا هاريس: لن أتناول لقاح كورونا بمجرد توصية ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

قالت كامالا هاريس، إنه إذا كان هناك لقاح لفيروس كورونا متاح من خلال إدارة دونالد ترامب ولم يتم تبنيه من قبل المستشارين العلميين ولكن بدفع من الرئيس، فلن تتناوله.

ولكن إذا قام المستشارون العلميون مثل الدكتور أنتوني فوسي بدعم اللقاح ، فإنها ستفعل.

وأضافت هاريس،"إذا قال لنا دكتور فوسي ، وإذا أخبرنا الأطباء أنه يجب علينا تناولها ، سأكون أول من يأخذها.. لكن إذا طلب منا دونالد ترامب أن نأخذها ، فأنا لن آخذها".

وقد عبّرت السناتور كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس ، عن استيائها من عدم استجابة الرئيس ترامب وإدارته لوباء فيروس كورونا ، قائلاً إن الناس بحاجة إلى معلومات قد "لا يريدون أن يسمعها الناس ، لكنهم بحاجة إلى سماعها حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم.

من جانبه انتقد نائب الرئيس مايك بنس، جو بايدن بعد دقائق من المناقشة ، مما يشير إلى الحلقة التي استمرت عقودًا والتي أنهت أول محاولة رئاسية لبايدن، وفي وصفه لخطة بايدن-هاريس لمكافحة فيروس كورونا ، أشار بنس إلى أنها نُزعت من نهج إدارة ترامب الحالي.