قالت شركة "فورد" الأمريكية لتصنيع السيارات اليوم/ الخميس/ إنها سوف تمدد العمل من المنزل لموظفيها بمقراتها في أمريكا الشمالية حتى شهر يونيو القادم 2021، ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم الشركة "دانييل باربوسا" قوله إن الشركة - مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية - لديها 32 ألف موظف في مكاتبها بقارة أمريكا الشمالية يعملون من المنزل منذ مارس الماضي.
وأضاف باربوسا أن 26 ألف موظف منهم يعملون في ولاية ميشيجان الأمريكية، يُشار إلى أن شركة فورد تعتبر من أكبر 10 مصنعي السيارات في العالم.
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