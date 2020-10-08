فحص 138 ألف مواطن بمبادرة علاج الأمراض المزمنة فى بنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بأنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 138 ألفا 886 مواطنا، وذلك عن طريق مبادرة علاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتى انطلقت فى 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية التى تقدم من خلال المبادرة، حيث تشمل :التوعية والتثقيف الصحى، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن المبادرة تأتى فى إطار تضافر جهود كافة القطاعات والتعاون النوعى مع المجتمع المدنى بمختلف فئاته لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى تستهدف تحقيق تحسن ملموس بمستوى معيشة المواطن البسيط، وذلك من خلال تحسين مستوى الخدمات الحيوية التى تتماس مع احتياجاته اليومية ، وكذا تلبية متطلباته الأساسية

جاء ذلك خلال اطلاعه على مستجدات الموقف التنفيذى للحملة ونتائجها المتحققة فى دعم الخدمة الصحية بالمحافظة ، وذلك من خلال التقرير اليومى الذى يعرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والذى يستعرض فيه سير العمل فى المبادرة التى تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين،وأيضا الفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين بقاعدة بيانات مائة مليون صحة.

الكشف على المواطنين بحملة 100 مليون صحة ببنى سويف

الكشف على المواطنين بحملة 100 مليون صحة ببنى سويف

الكشف على المواطنين بحملة 100 مليون صحة ببنى سويف