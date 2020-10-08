فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بمحافظات الوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات التابعة لها بمحافظات الوجه القبلي، اليوم الخميس، لاستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20% فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة كما يتم مد مخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.



يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد تلقى تقريراً من حيث أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة "تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.