علاج 3 حالات من كبار السن لفاقدى الهوية بمستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، في إنقاذ 3 حالات من كبار السن لفاقدي الهوية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ثم تسليمهم لذويهم بعد التوصل إليهم من خلال البحث، وذلك بعد التأكد من تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الدؤوب على تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لكافة المواطنين بلا تمييز بما يضمن المساواة في الحصول على الخدمات المتكاملة دون تمييز، انطلاقاً من رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية بمفهوم وقيمة المسؤولية المجتمعية فى النهوض بالأفراد والمجتمع والتزامها بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تقديمها للدور الخدمي لكافة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل دون تمييز باعتبارها الركيزة الأساسية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن الحالة الأولي كانت لرجل مسن دخل المستشفى إثر إصابته بحروق شديدة أدت الي بتر ذراعه الأيمن، وظل في المستشفى وتم تقديم الخدمة الطبية له، وبعد التأكد من تماثله للشفاء، بدأت رحلة البحث عن ذويه من خلال جمع المعلومات عنه وتصويره لتوزيع صورته والتوصل إلى ذويه، إلى أن تم التوصل إلى أخيه بمحافظة كفر الشيخ وتم تسليمه له .

أما الحالة الثانية فكانت لمريض مسن دخل المستشفى بحادثة وكان فاقد للنطق ورفض دار الإيواء أخذه إلا بتقرير يفيد أنه غير مريض نفسي حتى لا يؤذي غيره، وعليه تم جمع معلومات عن المريض وقام مسئولي رضاء المنتفعين ببحث الموضوع في مكان عمله، فيما تم عمل بحث ميداني للحالة، حيث تم التواصل مع ذويه بمحافظة سوهاج وحضر أهلهوتم تسليمه لهم بعد عرضه على استشاري المخ والأعصاب الذي قام بتشخيص حالته بأنه مريض نفسي ويحتاج الرعاية منهم، أما بالنسبة للحالة الثالثة كانت لرجل من بورسعيد وتم إيداعه دار للمشردين لتلقي الرعاية المناسبة.

وأضاف د.أحمد دنقل المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، أن إعادة تأهيل الأفراد نفسيًا واجتماعيًا ودمجهم مع المجتمع بما يكفل لهم كافة حقوقهم الصحية، ويحقق الدمج المجتمعى لهم أصبح أحد المهام التي تقوم بها إدارة رضاء المنتفعين إلى جانب دورها في الرد على استفسارات وشكاوى المنتفعين عبر الكول سنتر 15344 ، أو عبر مكاتب إدارة رضاء المنتفعين المتواجدة داخل كل وحدة أو مركز طبي أو مستشفى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لافتًا إن الإدارة ترحب بكل الاقتراحات التي من شأنها تحقيق أعلى مستوى من رضاء لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتسهم في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المنتفع أثناء تلقيه الخدمة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان"، إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على حصول جميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على الخدمة الطبية اللائقة ، مؤكدًا على أهمية قياس مدى رضاؤهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلون عليها داخل المنظومة؛ وذلك للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن البورسعيدي، وبما يتسق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و التي تضمن حصول كل إنسان بغض النظر عن عمره ومستواه الإجتماعي على كافة حقوقه الصحية والإجتماعية، والتي يعكس حقه في الكرامة والمساواة.

يشار إن إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تضم فريقًا على رأس العمل بمحافظة بورسعيد يعمل من خلال مكتب داخل أي منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، فيما يقوم مسؤول رضاء المنتفعين بالرد على استفسارات المواطنين وتيسيير إجراءات تلقي الخدمة ، كما يقوم بحل المشكلات التي قد تقابل أي من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنشأة، كما تقدم الهيئة خدمة الكول سنتر 15344 وهي إحدى الأدوات المجانية الهامة لإدارة رضا المنتفعين والتي يمكن من خلالها استقبال أي استفسارات أو شكاوي أو اقتراحات بخصوص منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، فمن خلال خدمة الكول سنتر تم حل 96٪ من المشكلات ، وهي تمثل قياس الآداء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد..

وتجدر الإشارة أن"إدارة رضاء المنتفعين" والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يتواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، وتضم 80 مسئولًا عن رضاء المنتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.



