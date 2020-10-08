ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، ضبط 1977 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركزى الفيوم وطامية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين. كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
وأشار الدكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، إلى أن اللحوم التى تم ضبطها تنوعت مابين 122 كجم لحم "مفروم"، و1190 كجم "كبدة" مجمدة، و175 كجم "دجاج" فاسد، و43 كجم "كارع ولحم رأس"، و420 كجم لحم بقرى، و17 كجم "بط" بلدى، بالإضافة إلى 10 كجم لحوم مصنعة، لافتاً الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف عقل، أن إدارة الوقاية بالمديرية قامت بتحصين 56736 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الآن، كما قامت إدارة الدواجن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعلاج 3851 طائرا، وتحصين 25915 طائرا ضد انفلونزا الطيور، فيما قامت إدارة الخدمات خلال الفترة نفسها بترقيم عدد 4612 حيوانا، واستخراج 6547 بطاقة حيوان.
ضبط لحوم منتهية الصلاحية
جانب من ضبط اللحوم الفاسدة
المشرفين على الحملة
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