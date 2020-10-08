ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم

الفيوم _ رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، ضبط 1977 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركزى الفيوم وطامية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين. كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأشار الدكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، إلى أن اللحوم التى تم ضبطها تنوعت مابين 122 كجم لحم "مفروم"، و1190 كجم "كبدة" مجمدة، و175 كجم "دجاج" فاسد، و43 كجم "كارع ولحم رأس"، و420 كجم لحم بقرى، و17 كجم "بط" بلدى، بالإضافة إلى 10 كجم لحوم مصنعة، لافتاً الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف عقل، أن إدارة الوقاية بالمديرية قامت بتحصين 56736 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الآن، كما قامت إدارة الدواجن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعلاج 3851 طائرا، وتحصين 25915 طائرا ضد انفلونزا الطيور، فيما قامت إدارة الخدمات خلال الفترة نفسها بترقيم عدد 4612 حيوانا، واستخراج 6547 بطاقة حيوان.



ضبط لحوم منتهية الصلاحية



جانب من ضبط اللحوم الفاسدة