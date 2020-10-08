اليوم السابع
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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء لبحث مطلبهما

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:02 م
صور.. محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء لبحث مطلبهما محافظ بورسعيد خلال استقباله أسر الشهداء
بورسعيد _ محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إثنين من أسر الشهداء ببورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، لبحث مطالبهم والتوجيه باتخاذ اللازم على الفور، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستمع محافظ بورسعيد، إلى مطالب أسر الشهداء ووجه السكرتير العام المساعد بالاستجابة على الفور لمطالبهم واتخاذ اللازم، وبحث شكواهم.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أننا نقدم كافة الدعم لأسر الشهداء، فهم يضحون بأرواحهم فى سبيل حماية الوطن وأبناءه، وأننا جميعا نقدر هذه التضحية، ونسعى جاهدين للاستجابة لأى مطالب لأسرهم نظرا لما قدموه من تضحيات غالية فى سبيل الحفاظ على الوطن وأراضيه.

 وفى وقت سابق واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء للتأكد من رفع المناسيب من الأماكن التى شهدت تكدس وتراكم المياه، وذلك منعا لحدوث أى تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كافة الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية فى مختلف الأحياء.

حيث تفقد محافظ بورسعيد، سير العمل فى عمل شبكة مياه صرف الامطار وكذلك رفع المناسيب وسفلتة الطريق من محيط مناطق الغرفة التجارية ونقابة المحاميين ومدرسة أشتوم الجميل.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

محافظ بورسعيد خلال إستقباله أسر الشهداء (1)
محافظ بورسعيد خلال استقباله أسر الشهداء (1)

 

محافظ بورسعيد خلال إستقباله أسر الشهداء (2)
محافظ بورسعيد خلال استقباله أسر الشهداء (2)

 

محافظ بورسعيد خلال إستقباله أسر الشهداء (3)
محافظ بورسعيد خلال استقباله أسر الشهداء (3)

 

 


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