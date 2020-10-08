صور.. تمويل مشروعات المتعافين من الإدمان بقيمة 3 مليون و500 ألف جنيه حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق البرنامج التدريبى الثالث للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه وزارة التضامن للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية وذلك بمقر صندوق مكافحة الإدمان .

وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على إجراء مناقشات مع المتعافين وأسرهم حول أهمية البرنامج التدريبي ومدى الاستفادة منه لتكوين أسرة مستقرة فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسرى وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية وذلك فى إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان مؤكدا أن التعافى يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسرى للمتعافى وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعى برحلة الدعم النفسى والتأهيلى لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادى المتمثل فى التدريب المهنى وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين .

وسلم "عمرو عثمان" مجموعة جديدة من المتعافين شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع لافتا إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لأنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى بلغت إلى ما يقرب من 3 مليون 500 ألف جنيه حتى الآن .





وفى نهاية البرنامج، سلم "عثمان المتعافين شهادات تفيد بمشاركتهم فى البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية " مودة " الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وأيضا تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ برنامج "مودة ."

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أجرى فيه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أبحاث علي الإناث المتعافيات من الإدمان كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلي خلافات أسرية جسيمة و أن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدي المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافى.



