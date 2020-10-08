اليوم السابع
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صحة القليوبية: إنطلاق حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمدة أسبوعين

الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:22 م
صحة القليوبية: إنطلاق حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمدة أسبوعين الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن إنطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر، وحتى 22 أكتوبر من العام الجارى، في ١١ إدارة صحية.

وأشار "الطباخ"، إلى أن الحملة تأتي نظراً للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقاً لاهتمامات رئاسة الجمهورية، وتعليمات وزيرة الصحة وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

ومن ناحيتها أضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى اعتباراً من 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر وذلك في  6 إدارات صحية وهي "كفر شكر، شبرا الخيمة شرق، القناطر الخيرية، قليوب، العبور، طوخ"، والمرحلة الثانية تبدأ اعتباراً من 18 أكتوبر وحتي 22 أكتوبر وذلك في ٥ إدارات وهى "الخانكة، بنها، شبين القناطر، شبرا الخيمة غرب، وقها".

وأوضحت، أن الحملة تتم من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن كل الخدمات المقدمة مجانية.

واستطردت "عمران"، أنه يصاحب الحملة المبادرة الإعلامية "أيامنا أحلى"، والتي تختص بالإعلام وعقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية وذلك للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدى لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.


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الحملة القومية لتنظيم الأسرة

الصحة الإنجابية

إبراهيم سالم

الوحدات الصحية بالقليوبية

من حقك تنظمى

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