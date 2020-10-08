شركة أمريكية تطلب الموافقة على الاستخدام الطارئ لعقار بالأجسام المضادة لتحييد كورونا

كتبت أمل علام

تطلب شركة ليلى "Eli Lilly" الموافقة الطارئة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على عقارها المضاد لفيروس كورونا المماثل لعلاج Regeneron الذى تم تقديمه إلى ترامب، حيث أعلنت شركة Eli Lilly، أنها ستسعى للحصول على موافقة على الاستخدام الطارئ من الهيئة الأمريكية FDA لعقارها الخاص بفيروس كورونا، المصنوع من أجسام مضادة من مريض، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يشبه العلاج بالأجسام المضادة "كوكتيل" الأجسام المضادة لعقار "ريجينيرون" الذى أعطى للرئيس ترامب.

وقالت الصحيفة، طلبت شركة الأدوية إيلى ليلى، من الحكومة الأمريكية السماح بالاستخدام الطارئ للعلاج التجريبى بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، حسبما أعلنت الشركة أن العلاج يعتمد تطبيقه على النتائج المبكرة من دراسة أثبتت، أن الدواء يقلل الأعراض، وكمية الفيروس، والاستشفاء، وزيارات الطوارئ للمرضى المصابين بفيروس كورونا COVID-19 الخفيف أو المعتدل.

وذكرت الشركة أن النتائج الجزئية لم يتم نشرها أو مراجعتها من قبل علماء مستقلين، حيث يشبه عقارها الدواء الذي تناوله الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، والذى يصنعه ريجينيرون، منافس ليلي، حيث توفر هذه الأدوية نسخًا مركزة من الأجسام المضادة المحددة لمساعدة جهاز المناعة على التخلص من فيروس كورونا COVID-19، وتعتبر النتائج نظرة مؤقتة على دراسة منتصف المرحلة، حيث تلقى 112 شخصًا الأجسام المضادة، و156 حصلوا على دواء وهمي، فقد انخفضت كمية الفيروس بشكل ملحوظ بعد 11 يومًا في أولئك الذين تناولوا الدواء، الهدف الرئيسى للدراسة.

وقالت الصحيفة إن نحو 5.8%، من المرضى الذين عولجوا بدواء وهمى احتاجوا إلى دخول المستشفى أو زيارة غرفة الطوارئ مقابل 0.9 % من أولئك الذين أعطوا الأجسام المضادة.

ويعتقد بعض العلماء أن العلاج بالأجسام المضادة المصمم لـ " تحييد " فيروس كورونا هو أفضل أمل للدواء، وبينما أظهرت بعض الأجسام المضادة المخبرية نتائج واعدة في الدراسات المعملية، كانت ليلى Lilly أول من تم اختباره على البشر.

وتم تطوير العلاج التجريبي" LY-CoV555" ، من خلال التعاون مع شركة AbCellera Biologics المملوكة للقطاع الخاص، والتي دخلت Lilly في شراكة معها في مارس.

علاج ليلي عبارة عن جسم مضاد موجه ضد هياكل البروتين على شكل سبايك للفيروس، وهو مصمم لمنعه من الانغلاق على الخلايا البشرية، وبالتالي تحييد الفيروس.

وقالت الشركة المصنعة للأدوية إن العلاج بالأجسام المضادة تم تطويره بعد تحديده من عينة دم مأخوذة من أحد المرضى الأمريكيين الأوائل الذين تعافوا من فيروس كورونا.

وأضافت Lilly إنها تتوقع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاختبار، ودراسة العلاج المحتمل لمرضى فيروس كورونا COVID-19 غير المقيمين في المستشفى، إذا ثبت أن الدواء آمن.

بدأت شركة ريجينيرون Regeneron الدراسات السريرية في يونيو لاختبار علاجها المختلط بالأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد، وتهدف إلى توفير مئات الآلاف من الجرعات الوقائية بحلول نهاية أغسطس.

تم استخدام عقار الكوكتيل، الذى يحتوى على الأجسام المضادة لعلاج الرئيس ترامب بعد أن أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 الأسبوع الماضى، لكن الكوكتيل لا يزال قيد التجربة وفي التجارب السريرية.

كانت Eli Lilly في البداية يختبر جسمًا مضادًا واحدًا فقط، لكن أحدث بياناته تأتي من اختباراته للعلاج المركب لفيروس كورونا COVID-19، واثنين من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر، LY-CoV555 و LY-Cov016.

وأضافت الصحيفة أنه بعد 7 أيام من العلاج بزوج من الأجسام المضادة، كان لدى 20.8 % من المرضى أحمال فيروسية أقل مما كانت عليه عندما بدأوا العلاج، مقارنة بـ 3 % فقط من أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.

فقط 0.9% من مرضى فيروس كورونا التاجي الذين تلقوا العلاج تم نقلهم إلى المستشفى أو احتاجوا إلى زيارة قسم الطوارئ، مقارنة بـ 5.8 % في مجموعة الدواء الوهمي.

قال الدكتور دانيال سكوفرونسكي، كبير المسؤولين العلميين في ليلي: نعتقد أن البيانات التي تم إنشاؤها حتى الآن تقدم دليلًا كافيًا على أن العلاج الأحادي والعلاج المركب قد يكون فعالًا في علاج فيروس كورونا COVID-19 في المرضى المعرضين لخطر كبير.