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سلطات إقليم كاراباخ تنفى التوصل لوقف لإطلاق النار مع أذربيجان

الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:14 م
سلطات إقليم كاراباخ تنفى التوصل لوقف لإطلاق النار مع أذربيجان أرمينيا وأذربيجان
كتب أحمد عرفة

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نفت سلطات إقليم كاراباخ، التوصل لوقف لإطلاق النار مع أذربيجان، وفقا لمصادر إعلامية، حيث تستمر الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

وفى وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية قبل قليل، باستدعاء أذربيجان سفيرها لدى اليونان للتشاور، فى غضون ذلك، خاضت أذربيجان وقوات من أصل أرميني اشتباكات جديدة في إقليم ناجورنو قرة باغ ومحيطه اليوم الخميس قبل الاجتماع المقرر في جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في محاولة لتجنب حرب أوسع في جنوب القوقاز.

وقالت أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وإن مدنيا قتل في منطقة جورانبوي. وقالت إن قرى أخرى تعرضت للقصف من قبل القوات العرقية الأرمينية.


أذربيجان

أرمينيا

أرمينيا وأذربيجان

حرب أرمينيا وأذربيجان

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