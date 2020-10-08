زراعة الوادى الجديد تعلن تطبيق نظم الرى المطور بمزارع تجريبية لأشجار النخيل.. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق نظم الري المطور في مزرعة بمركز باريس، وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أنه جرى زراعة 20 فدانًا من أشجار النخيل صنف البلح السيوي، باستخدام نظم الري المطور في مدينة باريس.

أضاف المرسى، أنه يجري العمل على تنفيذ التكليفات الواردة بشأن تحديث نظم الري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بما يضمن سرعة الانتهاء من استكمال إجراءات المرحلة الأولى في 30 / 6 /2021م ، مشيرًا إلى أهمية حل المشاكل المرتبطة بالتنفيذ وتحديث الري سواء في الآبار الحكومية أو الخاصة وتحديد أولويات التنفيذ للعملية بالكامل.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إلى أن نقص نصيب الفرد من المياه والذي بدء 2500م3 للفرد عام 1960 حتى وصل حاليا لأقل من 650 م3، مؤكدًا أنه من المقرر أن يصل في عام 2025 الي 450 م3 ، وهو الأمر الذي يستوجب دراسة العواقب والنتائج المترتبة على ذلك بالنظر إلى هذا المورد الرئيسي والمحافظة عليه لضمان حقوق الأجيال القادمة من أجل حياه كريمة وآمنة.



























