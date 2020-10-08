ومن المقرر أن ينظر المجتمعون خلال اللقاء، بعين الاهتمام للوضع الوبائي وقضية منع انتشار فيروس كورونا.
كما سينظر المجلس في التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.