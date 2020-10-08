أ ش أ

قالت الحكومة الروسية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين سيزور العاصمة الأرمينية يريفان غدا /الجمعة/؛ للمشاركة في اجتماع المجلس الحكومي الأوراسي، وأفاد بيان للحكومة - أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سيزور جمهورية أرمينيا (يريفان) ويشارك في اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي. وسيكون الاجتماع القادم هو الرابع والعشرون منذ بداية عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والخامس هذا العام. عقد الاجتماع السابق لرؤساء الحكومات في 17 يوليو في مينسك.