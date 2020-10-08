قالت الحكومة الروسية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين سيزور العاصمة الأرمينية يريفان غدا /الجمعة/؛ للمشاركة في اجتماع المجلس الحكومي الأوراسي، وأفاد بيان للحكومة - أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سيزور جمهورية أرمينيا (يريفان) ويشارك في اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي. وسيكون الاجتماع القادم هو الرابع والعشرون منذ بداية عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والخامس هذا العام. عقد الاجتماع السابق لرؤساء الحكومات في 17 يوليو في مينسك.
ومن المقرر أن ينظر المجتمعون خلال اللقاء، بعين الاهتمام للوضع الوبائي وقضية منع انتشار فيروس كورونا.
كما سينظر المجلس في التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.
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