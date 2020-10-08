رئيس أرمينيا: لولا تدخل تركيا لتوقفت الحرب مع أذربيجان فى 5 أيام فقط

كتب- هاشم الفخراني

قال رئيس أرمينيا ارمين سركيسيان إن الجانب الأذربيجاني قصف أماكن العبادة في أقليم ناجورنى كراباخ من مساجد وكنائس في الإقليم على يد القوات الأذربيجاني المدعوم من قبل الجانب التركي.

وأضاف ارمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الدعم التركي أدى إلى زيادة وتيرة العنف والصراع ، من خلال ارسال المتطرفين والإرهابين.

وشدد على أنه لولا التدخل التركي لتوقفت الحرب في غضون 5 أيام فقط، فالطرف التركي يريد استمرار الحرب حتى يظل لديه حجة للتواجد في أذربيجان ، ولديه اجندة في تصدير الطاقة إلى هذه المنطقة مستقبلا.

وأنه يتمنى أن يتم حل لهذه المشكلة فالتواجد التركي كان سببا في نشوب واستمرار الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.