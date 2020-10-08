اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أرمينيا: لولا تدخل تركيا لتوقفت الحرب مع أذربيجان فى 5 أيام فقط

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:39 م
رئيس أرمينيا: لولا تدخل تركيا لتوقفت الحرب مع أذربيجان فى 5 أيام فقط رئيس أرمينيا
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس أرمينيا ارمين سركيسيان إن الجانب الأذربيجاني قصف أماكن العبادة في أقليم ناجورنى كراباخ من مساجد وكنائس في الإقليم على يد القوات الأذربيجاني المدعوم من قبل الجانب التركي.

 

وأضاف ارمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الدعم التركي أدى إلى زيادة وتيرة العنف والصراع ، من خلال ارسال المتطرفين والإرهابين.

 

وشدد على أنه لولا التدخل التركي لتوقفت الحرب في غضون 5 أيام فقط، فالطرف التركي يريد استمرار الحرب حتى يظل لديه حجة للتواجد في أذربيجان ، ولديه اجندة في تصدير الطاقة إلى هذه المنطقة مستقبلا.

وأنه يتمنى أن يتم حل لهذه المشكلة فالتواجد التركي كان سببا في نشوب واستمرار الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

 

 

 


أرمينيا

أذربيجان

ناجورنى كاراباغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس أرمينيا يكشف كيف أججت تركيا الصراع مع أذربيجان بشان كاراباخ

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:15 م

تصاعد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان فى كاراباخ تزامنا مع محادثات جنيف.. سلطات الإقليم تنفى التوصل لوقف إطلاق النار.. وروسيا تجرى مباحثات لعقد لقاء قمة فى موسكو لحل الصراع.. ومقتل 30 مدنيا منذ اندلاع القتال

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:00 م

روسيا تسعى لعقد اجتماع لوزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى موسكو

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:29 م

رئيس جمهورية أرمينيا آرمين سركيسيان يقيل مدير جهاز الأمن القومى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة