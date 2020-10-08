جلسة صلح وتعهد بعدم التعرض.. انتهاء أزمة التنمر بشخص من ذوى الإعاقة بقنا

فريق المحافظات

أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، اليوم الخميس، أزمة واقعة التنمر التي تعرض لها شخص من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال صلح وتعهد من الطرف المعتدي بعدم التعرض مرة أخرى للشخص المعاق، حيث أجريت وقائع الجلسة داخل ديوان وسط مدينة قوص، بحضور شاذلي البرنس، نائب رئيس مدينة قوص، وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وتضمنت وقائع الجلسة، عمل محضر بتفاصيل الواقعة، وفحص لحالة على صابر، مع عمل إقرار على الطفل المعتدي ووالده بعدم التعرض مرة أخرى، وتوقيع جميع الأطراف على محضر الصلح.

وشهدت الجلسة تقديم والد الطفل المتهم بالتعدي، الاعتذار لعلي صابر، المتنمر عليه، ولأسرته، اعترافا منه بخطأ نجله، مع التعهد بعدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وقبلت أسرة المعاق المتنمر عليه، اعتذار عائلة الطفل المعتدي، وفتح صفحة جديدة من الود والتسامح، حرصًا منهم على مستقبل الطفل وحقن أي خلافات قد تنتج عن هذه الأزمة.

وكان فريق من مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بتوجيه من حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، انتقل إلى منزل علي صابر ضحية فيديو التنمر ضم كل من عبدالحميد توفيق، مدير إدارة الدفاع الإجتماعي بمديرية التضامن، و أحمد مصطفى، رئيس قسم التدخل السريع بمديرية التضامن، وحنان فتحي، رئيس قسم التأهيل الاجتماعي، لهم صفة الضبطية القضائية.