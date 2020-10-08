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تنمية المشروعات الصغيرة بالقليوبية تعلن تمويل 164 ألف مشروع بـ1.7 مليار جنيه

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:00 ص
تنمية المشروعات الصغيرة بالقليوبية تعلن تمويل 164 ألف مشروع بـ1.7 مليار جنيه المشروعات الصغيرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد طارق عصر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، على تفعيل منظومة الشباك الواحد، والمتابعة الميدانية مع الشباب وتقديم النصح والدراسة لهم، والأوراق المطلوبة من الشباب الذى يود خوض تجربة إنشاء مشروع صغير أو متوسط لتوفير فرص عمل لباقى الشباب.

 وأشار "عصر" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى عدد المشروعات التى مولها الجهاز بالقليوبية منذ عام 1992 حتى يونيو لعام 2020 الجارى، حوالى 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهى الصغر، بإجمالى تمويلات مليار و743 مليون جنيه، وفرت 242.8 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 184 مليون جنيه منح لتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاشغال العامة، خلقت إجمالى فرص عمل 23 ألف و910 فرصة عمل أخرى.

وأوضح رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية، أنه تنوعت نسب التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لقطاعات الأنشطة، حيث حاز النشاط التجارى على نسبة 54% من إجمالى المشروعات التى مولها الجهاز خلال الفترة منذ عام 1992 حتى العام الجارى، فيما بلغت نسبة أعداد المشروعات التى مولها الجهاز للإناث 75% من إجمالى المشروعات، فيما بلغت نسبة الذكور 25%.

وأضاف، أن فرع الجهاز بالقليوبية يقدم العديد من الخدمات عبر منظومة الشباك الواحد خلال نفس الفترة، حيث تم استخراج 4363 رخصة نهائية، و6165 رخصة مؤقتة، و11446 رقم قومى للمنشأة، و1005 سجل تجارى، و5377 بطاقة ضريبية، و1090 تأمين اجتماعى على المشروعات.

 


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إبراهيم سالم

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