تسجيل 593 طالبا بالتنسيق الإلكترونى خلال مرحلة الدبلومات الفنية بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استقبلت خلال مرحلة الدبلومات الفنية ٥٩٣ طالبا بالتنسيق الإلكترونى لمكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة، والتى بدأت من الخميس ١ اكتوبر وإستمرت حتى الأربعاء ٧ اكتوبر.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أحصائية الأيام جاءت كالتالى، الخميس ١ أكتوبر إستقبل مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة ٢٧٠ طالب، أما الجمعة ٢ أكتوبر إستقبل المكتب ٧٠ طالب، ويوم السبت ٣ أكتوبر ٤٤ طالب والأحد ٤ أكتوبر ٨٥ طالب، والإثنين ٥ أكتوبر ٥١ طالب، والثلاثاء ٦ أكتوبر ٤٥ طالب، وأخيرا جاءت إحصائية يوم الأربعاء ٧ أكتوبر ٢٨ طالب.

وعن الأحصائية حسب الدبلومات الفنية، أوضح الدكتور محمد غنيم، أن عدد الطلاب المتقدمين بدبلوم الصنايع ٢٠٦ ودبلوم التجارة ٢٣٣ و دبلوم الزراعة ٧ طلاب و السياحة ٢١ طالب، وقام ٥ طلاب بتعديل الرغبات ٧٢ بطباعة النتائج، وتقدم ٣٣ من المعاهد الفنية و١١ طالب قاموا بإجراء تحويلات.

وعن النتسيق اليدوى، أكد الدكتور محمود فتحي، مدير التنسيق اليدوي، أن عدد الطلاب بالتسجيل اليدوي بلغ ٤٩٠ طالب وطالبة.