اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل 593 طالبا بالتنسيق الإلكترونى خلال مرحلة الدبلومات الفنية بجامعة القناة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:02 م
تسجيل 593 طالبا بالتنسيق الإلكترونى خلال مرحلة الدبلومات الفنية بجامعة القناة الدكتور أحمد ذكى _ رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استقبلت خلال مرحلة الدبلومات الفنية ٥٩٣ طالبا بالتنسيق الإلكترونى لمكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة، والتى بدأت من الخميس ١ اكتوبر وإستمرت حتى الأربعاء ٧ اكتوبر.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أحصائية الأيام جاءت كالتالى، الخميس ١ أكتوبر إستقبل مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة ٢٧٠ طالب، أما الجمعة ٢ أكتوبر إستقبل المكتب ٧٠ طالب، ويوم السبت ٣ أكتوبر ٤٤ طالب والأحد ٤ أكتوبر ٨٥ طالب، والإثنين ٥ أكتوبر ٥١ طالب، والثلاثاء ٦ أكتوبر ٤٥ طالب، وأخيرا جاءت إحصائية يوم الأربعاء ٧ أكتوبر ٢٨ طالب.

وعن الأحصائية حسب الدبلومات الفنية، أوضح الدكتور محمد غنيم، أن عدد الطلاب المتقدمين بدبلوم الصنايع ٢٠٦ ودبلوم التجارة ٢٣٣ و دبلوم الزراعة ٧ طلاب و السياحة ٢١ طالب، وقام ٥ طلاب بتعديل الرغبات ٧٢ بطباعة النتائج، وتقدم ٣٣ من المعاهد الفنية و١١ طالب قاموا بإجراء تحويلات.

وعن النتسيق اليدوى، أكد الدكتور محمود فتحي، مدير التنسيق اليدوي، أن عدد الطلاب بالتسجيل اليدوي بلغ ٤٩٠ طالب وطالبة.


اخبار مصر

تنسيق الدبلومات الفنية

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

جامعة قناة السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة