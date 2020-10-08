تركيا تتراجع فى موقفها تجاه اليونان بعد فشلها فى السيطرة على شرق المتوسط

رويترز

بعد شهور من التصعيد، لم تجد أنقرة بدا سوى التراجع عن موقفها المتشدد مع اليونان، فيما يتعلق بمسألة الحقوق فى شرق المتوسط، وهو ما يبدو واضحا فى اتفاق أعلن عنه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو مع اليونان، حول اتخاذ اجراءات من شأنها بناء الثقة بين الجانبين، فيما يمكن اعتباره هزيمة دبلوماسية جديدة لأنقرة فى أحد أهم مناطق الصراع التى خلقها النظام التركى فى الآونة الأخيرة.

وفى هذا الإطار، قال جاويش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا واليونان اتفقتا على إجراءات لبناء الثقة وإجراء محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر دام أسابيع وسط خلاف بشأن الحقوق البحرية في شرق المتوسط.

وتحدث جاويش أوغلو بعد اجتماعه مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس لأول مرة منذ بدء الخلاف بين بلديهما.

وقال جاويش أوغلو متحدثا لوسائل الإعلام الرسمية بعد حضوره منتدى الأمن العالمي في سلوفاكيا إن تركيا ستستضيف الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية لدى استئنافها، لكن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي ما زالتا تعكفان على تحديد موعد بدء المحادثات.