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ترامب يعٍد الأمريكيين بلقاح كورونا ويصف مرضه بالنعمة.. فيديو

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:08 ص
ترامب يعٍد الأمريكيين بلقاح كورونا ويصف مرضه بالنعمة.. فيديو دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيديو على تويتر، إن إصابته بفيروس كورونا جاءت بمثابة نعمة متنكرة جعلته يجرب عقار ريجينيرون الذى أتى بنتائج مذهلة، ووعد الأمريكيين أنه سيعمل على إيصال العقار لجميع المرضي.

وقد حصل على علاج مضاد حيوى تجريبى لشركة ريجينيرون، الذى ربما يقلل مستوى كورونا فيروس وأظهر نتائج واعدة فى تجربة شملت 275 مريضا، إلا أن الدواء لم يحصل على إذن استخدام طوارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وقالت شركة التكنلويجيا الحيوية ريجينرون إنها قدمت الدواء بعدما حصلت على طلب استخدام رحيم من أطباء ترامب.

وإلى جانب هذا الدواء، حصل ترامب على عقارى ريميدسفير وديكساميثازون. وقال د. جوناثان رينير ، أستاذ الطب بجامعة جورج واشنطن، إن الرئيس قد يكون المريض الوحيد فى الكوكب الذى يتلقى هذا العقاقير الطبية.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

كورونا

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