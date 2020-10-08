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تخصيص شباك وعيادة لكبار السن بوحدات منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:00 ص
تخصيص شباك وعيادة لكبار السن بوحدات منظومة التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكي
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظومة التأين الصحي الشامل الجديدة، إنه تم تخصيص شباك وعيادة طبية لكبار السن بجميع وحدات المنظومة تسهيلا علي المسنين من المنتفعين، ومشيرة إلى أنهم يحصلون علي جميع الخدمات بشكل سريع حرصا علي ظروفهم الصحية.

وكانت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أعلنت عن تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد، والتى بدأ التشغيل التجريبي بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت، أنه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى الآن، تم تسجيل 603 آلاف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 ألف مواطن بمحافظة أسوان، و176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس، إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء، لافتة إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.
 
وتبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفر لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

 


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اليوم السابع بلس

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