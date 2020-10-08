بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى افريقيا

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم اجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك الانتخابات المقبلة في جميع أنحاء إفريقيا، وهدد بتقييد التأشيرات لمن يقوضون الديمقراطية، على حد وصفه.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الولايات المتحدة ملتزمة بدعم انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك الانتخابات المقبلة فى جميع أنحاء إفريقيا، لن نتردد فى التفكير في العواقب، بما فى ذلك قيود التأشيرات، لأولئك الذين يقوضون الديمقراطية".



مايك بومبيو

ومن جهة أخرى رحب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بنقل "بيتلز" داعش إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاكمتهم فى محاكمة قانونية، قائلا "لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يتم محاسبة هؤلاء الإرهابيين المزعومين على جرائمهم".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نرحب بنقل "البيتلز" التابع لداعش إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم فى محكمة قانونية، لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يتم محاسبة هؤلاء الإرهابيين المزعومين على جرائمهم وتحقيق العدالة لعائلات ضحاياهم".