بريطانيا تستعد لطرح لقاح كورونا نوفمبر المقبل

كتبت أمل علام

تستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) لإطلاق لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" الشهر المقبل، مع وجود 5 مراكز تطعيم جماعية جاهزة قبل عيد الميلاد، وستكون المواقع العملاقة التي يديرها ممرضات متدربات، وأطباء فيزيائيون، ومسعفون قادرة على إعطاء الجرعات لعشرات الآلاف من الأشخاص يوميًا.

وقالت صحيفة ذا صن، إن المسئولين يأملون في نجاح لقاحين ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام، موضحة أن الخطط جارية بالفعل لضمان تسليمها لمن هم في أمس الحاجة إليها.وأشارت إلى أنه تم التخطيط لمراكز التلقيح الجماعي الأولى في مواقع في المدن الكبرى بما في ذلك ليدز وهال ولندن، سيتم دعمهم من قبل مئات من وحدات التطعيم المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بينما ستزور الفرق المتجولة دور الرعاية والبريطانيين المعرضين للخطر.

وأضافت، سيُطلب من الممارسين العامين، والصيادلة، أيضًا إعطاء اللقاح لملايين الأشخاص على أن يستغرق الطرح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وقالت الصحفية، من بين أفضل اللقاحات العلاج الذي طورته جامعة أكسفورد، مع تخزين ملايين الجرعات بالفعل، ولكن مع احتياج المرضى لجرعتين، بفاصل 28 يومًا، فإن تلقيح أعداد كبيرة من البريطانيين سيكون بمثابة كابوس.

أضاف مصدر صحي: "أقرب وقت من المحتمل أن نحصل فيه على نتائج التجربة الأولى سيكون في غضون شهر، مما يعني أن أفضل سيناريو لإطلاق محتمل هو قبل عيد الميلاد مباشرة، لكن التخطيط جاري على قدم وساق، لذلك لن يكون هناك تأخير في التطعيم بمجرد الموافقة عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن لقاح فيروس كورونا يلوح في الأفق، مشيرا الى أن هناك أمل في أنه بحلول نهاية هذا العام قد يكون لدينا لقاح.

من جهة أخرى طلبت هيئة الصحة البريطانية "NHS "، أن يكون اللقاح جاهزة اعتبارًا من أواخر أكتوبر للتلقيح الشامل، ولكن مع عدم وجود لقاح جاهز، سيتم تأجيل المواعيد.

يهدف المسؤولون أيضًا إلى تغيير القواعد للسماح لمجموعة أكبر بكثير من العاملين الصحيين بإعطاء لقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك أخصائي التغذية، وأخصائي تقويم العظام، والأطباء البيطريين، كما سيتم استدعاء الجيش للمساعدة في توزيع اللقاح.

قالت كيت بينجهام رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، أن نصف المملكة المتحدة فقط سيحصل على جرعة من لقاح فيروس كورونا، لكن الوزراء نأوا بأنفسهم عن تعليقاتها.

وأوضح، مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، إن المقيمين في دور الرعاية والعاملين في هذا القطاع سيكونون من بين أول من يتم إعطائهم اللقاح.

وقال متحدث باسم الحكومة: "ستفعل الحكومة كل ما هو مطلوب لطرح لقاح ناجح بسرعة وأمان، لقد تم بالفعل تنفيذ قدر هائل من التخطيط والإعداد بما في ذلك ضمان أن لدينا ما يكفي من التزويد والنقل ومعدات الحماية الشخصية والخبرة اللوجستية.

وأضاف، نحن نعمل عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS وسنستخدم الجيش في تخطيط الخدمات حسب الضرورة، حيث قاموا بالفعل ببذل جهود كبيرة لدعم جهودنا التشغيلية بنجاح.