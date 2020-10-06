لقاح كورونا الأمريكى يثبت استجابة مناعية لدى كبار السن

كتبت أمل علام

قال موقع" TimesNowNews"، إنه مع استمرار جائحة فيروس كورونا الجديد في إحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم، فإن التطوير السريع للقاح آمن وفعال أمر حتمي، ودخل أكثر من 30 لقاحًا لفيروس كورونا COVID-19 المراحل التجريبية الأخيرة على البشر، وتعتبر شركة مودرناModerna ، إحدى الشركات الرائدة فى السباق العالمى لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا COVID-19

وفقًا لفوربس Forbes، قد تسعى شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية للحصول على تصريح استخدام طارئ (EUA) من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA"، لمرشح لقاح فيروس كورونا mRNA-1273 ، بعد 25 نوفمبر بمجرد أن يكون لديها بيانات أمان كافية، يسمح ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للهيئة الأمريكية (FDA) بترخيص استخدام المنتجات أو العلاجات الطبية غير المعتمدة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.

وقال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا Moderna:"25 نوفمبر هو الوقت الذي سيكون لدينا فيه بيانات أمان كافية حتى نتمكن من وضعها في ملف تفويض استخدام الطوارئ الذي سنرسله إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA".

ومع ذلك، قال بانسيل، إن الموافقة لن تكون متوقعة حتى أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2021، تتطلب الإرشادات التي وافقت عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أن يخضع نصف المشاركين في الدراسة على الأقل لشهرين من الفحص بعد الحقن النهائي.

وأضاف بانسيل: "أعتقد أن الموافقة الأخيرة في الربع الأول، أو في وقت مبكر من الربع الثاني، هي جدول زمني معقول، بناءً على ما نعرفه من لقاحنا".

وقال الموقع، إن لقاح مودرنا لفيروس كورونا COVID-19 جيد التحمل في جميع الأعمار، حيث أظهرت النتائج الأولية من تجربة المرحلة الأولى أن لقاح مودرنا أنه جيد التحمل، ويولد استجابة مناعية قوية لدى كبار السن. وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، أن لقاح مودرنا "mRNA-1273 "، كان جيد التحمل من قبل المشاركين الأكبر سنًا في التجربة، الذين تجاوزوا 55 عامًا، وفقًا للدراسة، يعد اختبار اللقاحات المرشحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا لدى كبار السن أمرًا مهمًا، حيث ارتبطت زيادة حالات المرض والوفاة من كورونا COVID-19 بالشيخوخة.

من جانبه قال تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا: "تشير بيانات المرحلة الأولى المؤقتة هذه إلى أن لقاح مودرنا mRNA-1273 ، المرشح للوقاية منفيروس كورونا COVID-19 ، يمكن أن يولد أجسامًا مضادة معادلة لدى كبار السن بمستويات مماثلة لتلك الموجودة لدى البالغين الأصغر سنًا"، "نظرًا لزيادة معدلات المرض والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19 لدى كبار السن ، فإن هذه البيانات تعطينا التفاؤل في إظهار حماية لقاح مودرنا mRNA-1273 في هذه الفئة من السكان، والتي يتم تقييمها في دراسة المرحلة الثالثة.

أشارت الدراسة أيضًا إلى أن المضاعفات الضارة المرتبطة بلقاح mRNA-1273 COVID-19 كانت في الأساس خفيفة أو معتدلة، أعطت مودرنا حتى الآن لقاحها لـ 15 ألف مشارك من أصل 30 ألف مشارك وهي في منتصف الطريق تقريبًا من تجربتها السريرية.

وفي الوقت نفسه، ذكر بانسل أن شركة فايزر Pfizer تتقدم قليلاً على مودرنا Moderna في الجدول الزمني للتجارب السريرية بسبب الفاصل الزمني الأقصر بين جرعتين من اللقاح، حسبما ذكرت فايزر Pfizer، وهي شركة أمريكية أخرى تختبر لقاحًا مرشحًا في المرحلة الأخيرة.

حتى الآن، لا يوجد لقاح أو علاج محدد مضاد للفيروسات معتمد لفيروس كورونا COVID-19 ، والذي أودى حتى الآن بحياة 1037971 شخصًا على الأقل على مستوى العالم.