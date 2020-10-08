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بدء مناظرة نواب الرئيس الأمريكى بنس - هاريس

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:21 ص
بدء مناظرة نواب الرئيس الأمريكى بنس - هاريس بنس و هاريس
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأ نائب الرئيس مايك بنس والسناتور كاليفورنيا كامالا هاريس، المناظرة، التى ستستمر لمدة 90 دقيقة بدون فواصل تجارية.

وصنعت هاريس التاريخ وهى تسير على المسرح لتصبح أول امرأة سوداء من جنوب آسيا تشارك فى مناقشة انتخابات عامة، حيث يأتى نقاش الليلة فى الوقت الذى تعاني فيه إدارة ترامب من تفشى فيروس Covid-19 فى البيت الأبيض.

الموضوع الأول الذى ناقشه المتنافسون هو فيروس كورونا، قالت هاريس: "لقد شهد الشعب الأمريكي أعظم فشل لأى إدارة رئاسية فى تاريخ البلد الخارجي"، مستشهداً بـ 210.000 أمريكى ماتوا بسبب Covid-19.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

انتخابات الرئاسة الامريكية

مايك بنس

جو بايدن

مناظرة نواب الرئيس

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