المكسيك تقترب من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا والوفيات فوق 82 ألفا

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 4580 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و378 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 799188 إصابة و82726 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 4580 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و378 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 799188 إصابة و82726 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.
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