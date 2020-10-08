"المركزى للاحصاء" 9 ملايين دولار واردات مصر من "طعام الحيوانات"

كتب مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت واردات "محضرات تغذية الحيوانات" نحو 9 ملايين و611 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 11 مليون و758 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته مليوني و147 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من أغذية الحيوانات، جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 908 مليون و242 ألف دولار في يوليو ماضي، مقابل مليار و424 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 516 مليون و137 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة 62 مليون و292 ألف دولار، مقابل 70 مليون و132 ألف في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 ملايين و840 ألف دولار، يليها التفاح الطازج بقيمة 4 ملايين و751 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و882 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين و131 ألف دولار، ثم واردات دقيق القمح بقيمة 72 ألف دولار في يوليو الماضين مقابل 251 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.