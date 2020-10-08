"الطباعة والتغليف " تأجيل المعارض الدولية 2021 والتركيز على السوق المحلى

كتب – إسلام سعيد

كشف أحمد جابر ، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أنه تقرر تأجيل كافة المعارض الكبرى التي تشهد مشاركة شركات ومشترين أجانب وذلك لعام 2021، مشيرا إلى أن فتح المعارض الداخلية بدءا من أكتوبر الجارى جعل الغرفة تركز على المعارض الداخلية التي تحظى بمشاركة الشركات المحلية.

وأضاف جابر ، لـ"اليوم السابع"، أن أزمة التنقل والسفر التي يشهدها العالم كله بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تسببت فى صعوبة دعوة المشترين الأجانب والشركات الدولية ، وهذا ليس في مصر فقط ولكن بالنسبة لكافة الدول، مؤكدا أنه سيتم تنظيم لقاءات ثنائية على هامش المعارض الداخلية بين الشركات، لافتا إلى أن تداعيات فيروس كورونا لا تزال تلقى بظلالها على الأسواق.

وكانت غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، أعلنت في وقت سابق البدء في اعداد دراستين حول صناعة الورق والكرتون في مصر والتصدير بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة منتصف الشهر الجاري.