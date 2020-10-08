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الصحة الأمريكية تناشد جميع موظفى البيت الأبيض الخضوع لفحص كورونا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:47 م
الصحة الأمريكية تناشد جميع موظفى البيت الأبيض الخضوع لفحص كورونا البيت الأبيض - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ناشدت وزارة الصحة الأمريكية جميع موظفي البيت الأبيض الخضوع لفحص كورونا. كما طالبت وزارة الصحة الأمريكية من أى شخص حضر مؤتمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لترشيح القاضية إيمي باريت فى 26 سبتمبر في حديقة الورود الخضوع للفحص، ما يدعوا إلى الاستغراب واحتمال انتشار كورونا في البيت الأبيض.

وفى وقت سابق، قال كبير موظفى البيت الأبيض، مارك ميدوز، فى مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قضى معظم وقته بعد ظهر الأربعاء في المكتب البيضاوى مشيرا إلى أن المجمع الرئاسي فرض قيودا مشددة للغاية على دخول المكتب، وفى رده على سؤال بشأن موعد آخر فحص أجراه الرئيس لمرض كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، أوضح ميدوز أن البيت الأبيض غير منخرط في بروتوكول الفحوص.

 


أمريكا

كورونا

البيت الأبيض

ازمه كورونا

كوفيد 19

كورونا في البيت الابيض

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