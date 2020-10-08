الشرقية تستعد لتنفيذ مبادرة الكشف عن الأنيميا مع بداية العام الدراسى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، أنه تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد والمقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر الجارى، سيتم تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المرحلة الابتدائية بالتعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية.

أوضح مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى، أن المبادرة تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس الابتدائية ووضع الآليات اللازمة التى من شأنها تحسين صحة 836103 طالب وطالبة منهم 548520 بالريف و 287583 بالحضر بـ 1481 مدرسة منهم 1056 بالريف و 425 بالحضر مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة تحت إشراف مدير المدرسة وعضوية كل من الأخصائى الإجتماعى والإعلام التربوى ومعلم التربية الرياضية والزائرة الصحية لتيسير أعمال الحملة.

أشار مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى إلى أنه بمجرد الانتهاء من توقيع الكشف الطبى على التلميذ يتم منحه كارتاً مدون عليه خلوه من الأمراض ، وفى حالة إصابته يتم إحالته للجنة طبية تابعة لهيئة التأمين الصحى لوضع التدخلات الصحية اللازمة والتى من شأنها تحسين صحة الطلاب.

من جانبه ، اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بصحه المواطنين وتسعى إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمه لهم ، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتى تستهدف توفير كافة اوجة الرعاية الصحية والعلاجية لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية والإهتمام بهم صحياً لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والانتاج وتنمية المجتمع .