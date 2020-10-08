السيسي مر من هنا.. أعمال تطوير منطقة مسطرد بمحافظة القاهرة.. صور

أكدت محافظة القاهرة أنه تم تطوير منطقة مسطرد بالمطرية، ضمن خطط التطوير الجارية بالمحافظة، حيث تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة منها شارع شركات البترول المؤدى إلى مصنع التكسير الهيدروجينى بمسطرد وميدان رنين، وذلك بعد إزالة بعض المناطق العشوائية مثل منطقة عرب الحصن القديم.

كان رئيس الجمهورية وجه بأن تتكفل شركات البترول بتكاليف التطوير لتلك المنطقة كمساهمات مجتمعية للنهوض بها ورفع كفاءة منطقة مسطرد بشكل عام، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة ومتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حى المطرية.

وكانت أزالت أجهزة محافظة القاهرة منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح" بحى المطرية والتى تضم 93 عقار وعشة وحظيرة مواشى بإجمالى 69 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات، لإعادة تخطيط المنطقة فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

فى السياق ذاته، شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".