اليوم السابع
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الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:25 م
خالد صلاح
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السفير الأمريكى و"الوكالة الأمريكية" يشاركان فى فعاليات للهيئة الإنجيلية بالمنيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:27 م
السفير الأمريكى و"الوكالة الأمريكية" يشاركان فى فعاليات للهيئة الإنجيلية بالمنيا جانب من اللقاء

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استقبلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بأحد مقراتها بمحافظة المنيا "مركب الذهبية"، وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك للمشاركة في فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركي برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا. 
 
جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)
 
كان في استقبال الوفد ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
 
كما شارك من الوفد الأمريكى سارة ماكين، كبير مديري مجلس الأمن القومي، وليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، جراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبيثاني كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من الوفد الأمريكي، ومن قيادات الهيئة الإنجيلية سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات.
 
جانب من اللقاء (3)
 

 

 


السفير الامريكى

الهيئه الانجيليه

الكنيسه الانجيليه

الوكاله الامريكيه للتنميه

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