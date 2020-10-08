البابا تواضروس يبدأ تدشين كاتدرائية "السيدة العذراء" ببشاير الخير 3.. صور

بدأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، تدشين كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين والأنبا كاراس السائح ببشائر الخير 3 القبارى فى الإسكندرية، بحضور عدد من الأساقفة، والأنبا بافلي، أسقف قطاع عام كنائس المنتزة وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذي تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير.



جانب من التدشين



جانب من التدشين



جانب من التدشين



جانب من التدشين



جانب من التدشين



جانب من التدشين



جانب من التدشين

وكرم قداسة البابا خلال عظته مساء أمس الأربعاء، من داخل بطريركية مار مرقس بالإسكندرية، عددا من خريجى الجامعات والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه فى مختلف المجالات، قائلا: "سعيد باستعادة نشاطنا مرة أخرى ونبدأه بالنجاح والتقدم والتمييز، وأبناؤنا الذين كرمنا جزءا منهم سواء فى الدكتوراه وغيرها هم عينة وبلا شك يساهمون فى الحركة العلمية فى مصر، ومصر لا يبنيها إلا العلم.

وتابع قداسة البابا تواضروس الثانى، "تتابعون جائزة نوبل كلهم أجانب خارج المنطقة، لكن أولادنا إن وجدوا التشجيع الكافى بصفة عامية بلا شك سوف يحققون نتائج قوية، متابعا سعيد بعودة اجتماعنا مرة أخرى، وأخر مرة ألقيت عظة فى الإسكندرية فى عيد الغطاس السابق، قبل انتشار كورونا الذى لازال يتحكم فينا".

وتحدث البابا فى عظته عن آيتين من الكتاب المقدس فى سفر الجامعة، عن الاصحاح 12 فى آية أذكر خالقك فى أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أو تجئ السنون إذ تقول ليس لى فيها سرور، والآية الأخيرة من السفر "فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله لأن الله يحضر كل عمل للدينونة".