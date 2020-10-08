الاتحاد الأوروبي : تركيا تؤجج التوترات في قبرص

كتبت: هناء أبو العز

انتقد الاتحاد الأوروبي وروسيا قرار فتح منتجع فاروشا الذي تم إغلاقه منذ الغزو التركي لقبرص، واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بتأجيج التوترات بين أتراك شمال قبرص وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن قرار فتح فاروشا، التي تقع في منطقة الخط الأخضر في قبرص وتم إغلاقها اما المدنيين منذ 46 عامًا.

وقال بوريل، في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، إن دعم تركيا لافتتاح فاروشا في شمال قبرص التركية ، يؤجج التوترات بين الأتراك في شمال وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل إن القرار يعد "انتهاكا خطيرا" لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في قبرص بوساطة الأمم المتحدة، وأن القرار الذي تم اتخاذه لن يساعد لإيجاد حل أزمة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط بين تركيا وقبرص بل على العكس سيزيد الأمور تعقيدا وتوترا وسيجعل من الصعب علينا التوصل الى اتفاق.

وقال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركي في حديثه مع "خبر ترك" إن الحكومة التركية قد دعته إلى أنقره من أجل افتتاح فاروشا ، مشيرا الى انها فرصه لا تأتي مرتين واصفا اياها بأن تركيا قد مررت اليه الخطوة وهو من قام باحراز الهدف.

يذكر انه ستجرى الانتخابات الرئاسية في جمهورية شمال قبرص التركية يوم الأحد، وسيظهر تتار كمرشح أمام الرئيس الحالي مصطفى أكينجي.

كما يذكر انه في نهاية اجتماع رؤساء دول الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي طلب من تركيا اظهار الجهود البناءه من اجل انهاء الاعمال غير القانونية ضد اليونان وقبرص .