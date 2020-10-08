استجابة لسيبها علينا.. محافظة المنوفية تبحث تغطية ترعة زاوية رزين بعد شكاوى المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

اصدرت محافظة المنوفية، بيانا لها، استجابة لمبادرة سيبها علينا التى أطلقها "اليوم السابع"، لاستقبال مشاكل المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات.

وجاء نص البيان " إيماءً إلى ما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 2/9/2020 تحت عنوان (بطول 500 متر شكوى من تراكم القمامة والحيوانات النافقة فى ترعة صفط منوف) وإيمانا منا بدوركم الرائد والمتميز وصولا لممارسة إعلامية هادفة وشفافية، بأنه تم بحث الشكوى وفقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواصل مع الجهات المسئولة وإزالة أسباب الشكوى.

وتم التواصل مع الإدارة العامة لرى المنوفية وتبين أن التغطية المطلوبة تقع على ترعة زاوية رزين الصيفى الكيلو 7,200 بناحية صنصفط الأخذة من نهاية ترعة مصرف بهواش الكيلو 1,900، وأن التغطية المطلوبة غير مطابقة لجميع بنود المنشور الوزارى رقم 4 لسنة 2017 الخاص بالتغطيات.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه أن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".