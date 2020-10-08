اخبار اقتصاد اليوم .. تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 14 عاما

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 8 – 10 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات اليوم السابع على مدار الساعة، وكان أبرزها الآتى : -

المالية: المواطن شريك فى تحديد أولويات الإنفاق العام وتحقيق التنمية المستدامة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» التى تعكف على تنفيذها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية وتستهدف الاستماع لكل المصريين والسعى الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى فى المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.

أضافت أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تشهد انطلاقة قوية نحو تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية؛ بما يُسهم فى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة.

وزير الإسكان: إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الإسكان، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أطلقت البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أبرز الخدمات التى تقدمها البوابة، وتشمل، طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحى، وخدمة إبلاغ قراءة العدادات، وخدمة سداد الفواتير باستخدام بطاقات الدفع المسبق.

وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ مشروعا ضخما للنهوض بالقطن المصرى

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ملامح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعودة بقوة إلى سوق القطن العالمي واستعادة مكانة القطن المصري المتميزة عالميًا، حيث يتم تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

وجاء ذلك خلال كلمة الوزير – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في فعالية الاحتفال بيوم القطن العالمي ، التي أقيمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، وتنظمها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وجمعية قطن مصر، وبمشاركة ممثلي اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.

وأوضح الوزير، أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال العام - والتي مر عليها عقود طويلة دون تحديث – من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها “باركود” بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.

هالة السعيد: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14عاما بمعدل سنوى 5.7% في 2019/2020

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، موضحة أن معدل أداء الاقتصاد المصري عام 19/2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020 - قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19/2020 (وقدره 5.8%).

وأضافت السعيد أنه قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلا أنه في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام حيث شهد هذا الربع انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020، و تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 بنحو 206 مليار جنيه.

تكذيبا للإخوان.. خفض أسعار كراسات شروط المصانع الجديدة لـ300 جنيه فقط بدلا من 2000 جنيه

صورة أرشيفية

قال مصدر حكومي، إن كراسات شروط طرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بسعر 300 إلي 500 جنيها فقط فى إطار التخفيف عن شباب المستثمرين، مشيراً إلى أن أسعار كراسات شروط الطروحات السابقة خاصة للأراضي الصناعية كانت تسجل الفين جنيه، وذلك في تكذيب واضح لشائعات الإخوان عن فرض رسوم جديدة على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتمويل بعض المشروعات.

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع" أن الوحدات متاحة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 824 جنيها للجرام

صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 4 جنيهات عقب هبوط مساء أمس بقيمة 7 جنيهات، وسجل الذهب 824 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب إلي 1892 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 706.2 جنيه.

عيار 21 سجل 824 جنيها.

عيار 24 سجل 941.71 جنيه.

الجنيه الذهب 6592 جنيها.

أوقية الذهب 1892 دولار.