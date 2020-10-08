إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق بجهينة غربى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث بناحية قرية نزه الدقيشية دائرة مركز جهينة غربى سوهاج تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج وتم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقع مصادمة بدائرة مركز شرطة جهينة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث المركز بوحود حادث تصادم ومصابين بناحية نزه الدقشية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سيارة نقل " نقل " قيادة المدعو إبراهيم م ا ع 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتروسيكل قيادة المدعو راضى ف ا 60 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث إصابة كل من رشاد ف ق 52 سنة مزارع وإيمان ر ف ق 14 سنة طالبه مياده م ع 24 سنة ربة منزل ويقيمون بذات الناحية من مستقلى التروسيكل " سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام وبسؤال قائدى المركبتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.