اليوم السابع
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إصابة شرطيين فى إطلاق نار بمدينة إيربلاى شمال باريس

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:53 ص
إصابة شرطيين فى إطلاق نار بمدينة إيربلاى شمال باريس الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية اليوم الخميس إن شرطيين أصيبا بعد إطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في المدينة الواقعة شمال العاصمة، مضيفا أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم.

والجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس بلدية المدينة فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم) إن حالة أحد الجرحى خطيرة وأن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

ولم تتضح الملابسات الدقيقة لإطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الوضع.

 

 


مدينة إيربلاي

فرنسا

اطلاق نار

باريس

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