إصابة شرطيين فى إطلاق نار بمدينة إيربلاى شمال باريس

رويترز

قال رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية اليوم الخميس إن شرطيين أصيبا بعد إطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في المدينة الواقعة شمال العاصمة، مضيفا أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم.