أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى لها خلال 3 أسابيع رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا

بلغت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس أعلى مستوى في قرابة ثلاثة أسابيع، إذ يعلق المستثمرون حول العالم الآمال على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة حتى رغم تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.8 بالمئة بعد أن كانت المكاسب متذبذبة في التعاملات المبكرة، وقفز المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، ليبلغ هو الآخر أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر أيلول، في حين صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة وزاد المؤشر فايننشال تاميز 100 في لندن 0.5 بالمئة.

ومما ساعد على تحقيق مكاسب في أوروبا قبل الإغلاق، قفزت مؤشرات وول ستريت بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقدم في المفاوضات بشأن تحفيز مالي جديد، وذلك بعد أيام من توقف محادثات حول اتفاق أكثر شمولا، وكانت قطاعات منكوبة مثل البنوك والنفط والغاز والسفر والترفيه من أكبر الرابحين، في حين قدم قطاعا التكنولوجيا والأدوية دعما أيضا.

وربح سهما شركتي النفط الكبيرتين رويال داتش شل وبي.بي أكثر من اثنين بالمئة مع صعود أسعار الخام لأكثر من 43 دولارا للبرميل بدعم من مؤشرات على نقص في الإمدادات، كما قفزت أسهم شركات الطيران، إذ صعد سهما آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) ولوفتهانزا 10.3 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.