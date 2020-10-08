أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس والكندوز بـ 110 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8-10-2020 وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها فيما سجلت أسعار البفتيك و الاستيك 120-140جنيها للكيلو، الكبدة من 120 لـ 140 جنيها الكيلو.

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها بينما سجل اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، و البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، كلفت 28 مديرية بيطرية بالمرور اليومى وتكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة على جميع أسواق اللحوم ومجازر الحيوانات والدواجن لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل.